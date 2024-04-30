Абдулгафаръ Абдулзялилевъ 1768 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абдулгафаръ Абдулзялилевъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: не указан

Мать: Зульбухара Кальметева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадикая

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Шамсуниса Абдулгафарова

Мать ребёнка: Бадикая

Рождение ребёнка
1799

Сын: Абдулмень Абдулгафаров

Мать ребёнка: Бадикая

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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