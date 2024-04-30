Абдулгафаръ Абдулзялилевъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: не указан
Мать: Зульбухара Кальметева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бадикая
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Шамсуниса Абдулгафарова
Мать ребёнка: Бадикая
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Бадикая
Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно