Спирева Параскева Борисовна 1859 — найти родственников по фамилии на Familio
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Спирева Параскева Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

18.02.1899

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спирев Яков Филиппович

Рождение ребёнка
23.12.1883

Сын: Спирев Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Спирев Яков Филиппович

Рождение ребёнка
18.01.1887

Сын: Спирев Афанасий Яковлевич

Отец ребёнка: Спирев Яков Филиппович

Рождение ребёнка
1890

Сын: Спирев Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Спирев Яков Филиппович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: (Спирева) Ефимия Яковлевна

Отец ребёнка: Спирев Яков Филиппович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Спирев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Спирев Яков Филиппович

Смерть
18.02.1899

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