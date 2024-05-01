Спирева Параскева Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти18.02.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1883
Отец ребёнка: Спирев Яков Филиппович
Рождение ребёнка
18.01.1887
Сын: Спирев Афанасий Яковлевич
Отец ребёнка: Спирев Яков Филиппович
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Спирев Яков Филиппович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: (Спирева) Ефимия Яковлевна
Отец ребёнка: Спирев Яков Филиппович
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Спирев Яков Филиппович
Смерть
18.02.1899