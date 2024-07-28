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Орлов Антон Владимирович

Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

23.09.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.05.2007

Дочь: Орлова Екатерина Антоновна

Мать ребёнка: Орлова (Головина) Ирина Викторовна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.05.2007

Дочь: Орлова Екатерина Антоновна

Мать ребёнка: Орлова (Головина) Ирина Викторовна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
14.05.2007

Дочь: Орлова Екатерина Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

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