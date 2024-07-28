Орлов Антон Владимирович
Место рождения
Дата рождения23.09.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.2007
Дочь: Орлова Екатерина Антоновна
Мать ребёнка: Орлова (Головина) Ирина Викторовна
Рождение ребёнка
14.05.2007
Дочь: Орлова Екатерина Антоновна
Мать ребёнка: Орлова (Головина) Ирина Викторовна
Рождение ребёнка
14.05.2007
Дочь: Орлова Екатерина Антоновна
Мать ребёнка: не указана