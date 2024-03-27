Шабанова Магира Билялетдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Диянова Сабира
Отец ребёнка: Шабанов Хаким (Абдулл-Хаким)
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шабанов Хаким (Абдулл-Хаким)
г. Ленинград
Смерть
1963
Saint Petersburg, Russia
Похороны
Неизвестно
НОВО-ВОЛКОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ, Магометанское кладбище