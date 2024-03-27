Шабанова Магира Билялетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабанова Магира Билялетдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1963

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Диянова Сабира

Отец ребёнка: Шабанов Хаким (Абдулл-Хаким)

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабанов Илья Хакимович

Отец ребёнка: Шабанов Хаким (Абдулл-Хаким)

г. Ленинград
Смерть
1963
Saint Petersburg, Russia
Похороны
Неизвестно
НОВО-ВОЛКОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ, Магометанское кладбище
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