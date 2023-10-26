Медведева (Мирошниченко) Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.1995
Сын: Медведев Вячеслав Дмитриевич
Отец ребёнка: Медведев Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
31.03.1996
Дочь: Иванова (Медведева) Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Медведев Дмитрий Александрович