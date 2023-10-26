Медведева (Мирошниченко) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Мирошниченко) Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1974

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
07.02.1995

Сын: Медведев Вячеслав Дмитриевич

Отец ребёнка: Медведев Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
31.03.1996

Дочь: Иванова (Медведева) Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Медведев Дмитрий Александрович

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