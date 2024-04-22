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Кузьменко Иоаким Никитич

Место рождения

Межирич, Дніпропетровська область

Дата рождения

02.02.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1897

Отец: Кузьменко Никита Макарович (Макариев)

Мать: Кузьменко Параскева Ивановна

Межирич, Дніпропетровська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19NJ-J?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A661Q-ZBPV&action=view
Крещение
03.02.1897
Межирич, Дніпропетровська область
Крестные: Прокофий Вуканов Терещенко, Фёкла Викторовна Капустинова
Рождение ребёнка
07.07.1919

Дочь: Кузьменко Агафия Иоакимовна

Мать ребёнка: Кузьменко Дария Исидоровна

Букреевский, Булаховская волость, Павлоградский уезд
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9L-13L8-N?cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьменко Дария Исидоровна

Смерть
Неизвестно
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