Кузьменко Иоаким Никитич
Место рождения
Дата рождения02.02.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1897
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9N-19NJ-J?view=index&personArk=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A661Q-ZBPV&action=view
Крещение
03.02.1897
Крестные: Прокофий Вуканов Терещенко, Фёкла Викторовна Капустинова
Рождение ребёнка
07.07.1919
Дочь: Кузьменко Агафия Иоакимовна
Мать ребёнка: Кузьменко Дария Исидоровна
Букреевский, Булаховская волость, Павлоградский уезд
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9L-13L8-N?cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно