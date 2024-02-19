Гончаренко (Быченкова Быченок) Евфросинья Парфеньева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Упоминание
1907
"А в 1907 году Василиса и Парфён с тремя детьми (Ефросинья, Матрёна и Яков). Отправились в далёкую Сибирь. С ними ехало ещё семей 10. Путь был трудным, до Татарска доехали на поезде, потом на подводах... Показать все
Место жительства
1919
Бракосочетание
16.01.1919
Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
"Гражданин поселка Вишневского Никита Павлович Гончаренко, православный, первым браком" (возраст 18 лет) женился на "Поселка Васильевского гражданке Евфрасиньи Порфеньева Быченкова православная, первы... Показать все
Смерть
Неизвестно