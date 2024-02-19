Гончаренко (Быченкова Быченок) Евфросинья Парфеньева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаренко (Быченкова Быченок) Евфросинья Парфеньева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Быченок Парфений Филиппович

Мать: Быченок Васса Василиса Захаровна

Упоминание
1907
Васильевка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
"А в 1907 году Василиса и Парфён с тремя детьми (Ефросинья, Матрёна и Яков). Отправились в далёкую Сибирь. С ними ехало ещё семей 10. Путь был трудным, до Татарска доехали на поезде, потом на подводах... Показать все
Место жительства
1919
Васильевка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
16.01.1919

Муж: Гончаренко Никита Павлович

Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
"Гражданин поселка Вишневского Никита Павлович Гончаренко, православный, первым браком" (возраст 18 лет) женился на "Поселка Васильевского гражданке Евфрасиньи Порфеньева Быченкова православная, первы... Показать все
Смерть
Неизвестно

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