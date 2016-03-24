Гайфуллин Артем Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайфуллин Артем Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.2016

Отец: не указан

Мать: Трошева Екатерина Александровна

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