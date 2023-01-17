Мелик-Пашаев Александр Шамильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелик-Пашаев Александр Шамильевич

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Место рождения

Тбилиси, Грузия

Дата рождения

23.10.1905

Дата смерти

18.05.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1905
Тбилиси, Грузия
Место жительства
По 1930
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1931 по 1964
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.05.1964
Москва, город федерального значения Москва
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