Мелик-Пашаев Александр Шамильевич
Место рожденияТбилиси, Грузия
Дата рождения23.10.1905
Дата смерти18.05.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Тбилиси, Грузия
Место жительства
С 1905
Тбилиси, Грузия
Место жительства
По 1930
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1931 по 1964
Смерть
18.05.1964