Дуднев Александр 28.04.1980 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дуднев Александр

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Место рождения

Вологда, Россия

Дата рождения

28.04.1980

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

1956 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1980

Отец: Дуднев Сергей

Мать: Дуднева (Журавлёва) Любовь

Вологда, Россия
Место жительства
Неизвестно
Басманный тупик
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Проект 1931
Основатель | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1997 по 2002
Вологодский государственный технический университет
Высшее
Работа или профессия
С 2001 по 2003
Политическая партия «Союз Правых Сил»
Работа или профессия
С ?.03.2003 по ?.09.2005
Фонд Золотой журавль
Образование
С 2004 по 2007
Российский государственный гуманитарный университет
Второе высшее
Работа или профессия
С ?.09.2005 по ?.03.2008
Pro-Vision Group
Начальник отдела Healthcare&Sport marketing
Работа или профессия
С ?.03.2008 по ?.07.2015
Группа компаний «Протек»
Начальник отдела по связям с общественностью
Работа или профессия
С ?.08.2015 по ?.06.2017
Металлоинвест
Начальник управления внешних коммуникаций

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