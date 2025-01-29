Дуднев Александр
Место рожденияВологда, Россия
Дата рождения28.04.1980
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1980
Отец: Дуднев Сергей
Вологда, Россия
Место жительства
Неизвестно
Басманный тупик
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Проект 1931
Основатель | Current occupation:1
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1997 по 2002
Вологодский государственный технический университет
Высшее
Работа или профессия
С 2001 по 2003
Политическая партия «Союз Правых Сил»
Работа или профессия
С ?.03.2003 по ?.09.2005
Фонд Золотой журавль
Образование
С 2004 по 2007
Российский государственный гуманитарный университет
Второе высшее
Работа или профессия
С ?.09.2005 по ?.03.2008
Pro-Vision Group
Начальник отдела Healthcare&Sport marketing
Работа или профессия
С ?.03.2008 по ?.07.2015
Группа компаний «Протек»
Начальник отдела по связям с общественностью
Работа или профессия
С ?.08.2015 по ?.06.2017
Металлоинвест
Начальник управления внешних коммуникаций