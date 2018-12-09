Васенков Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.06.1949
Дата смерти09.12.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.09.1974
Сын: Васенков Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Васенкова Зоя Алексеевна
Рождение ребёнка
01.09.1974
Сын: Васенков Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Васенкова Зоя Алексеевна
Рождение ребёнка
01.09.1974
Сын: Васенков Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
29.08.1980
Дочь: Дроздовская Надежда Алексеевна
Мать ребёнка: Васенкова Зоя Алексеевна
Смерть
09.12.2018