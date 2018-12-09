Васенков Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васенков Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.06.1949

Дата смерти

09.12.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1974

Сын: Васенков Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Васенкова Зоя Алексеевна

Рождение ребёнка
01.09.1974

Сын: Васенков Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Васенкова Зоя Алексеевна

Рождение ребёнка
01.09.1974

Сын: Васенков Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1980

Дочь: Дроздовская Надежда Алексеевна

Мать ребёнка: Васенкова Зоя Алексеевна

Смерть
09.12.2018
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