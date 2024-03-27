Абдрашитова Нуржихан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдрашитова Нуржихан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1954 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдрашитов Закий Шакирович

с.Федоровка, Фёдоровский район, БАССР
Рождение ребёнка
25.06.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдрашитов Закий Шакирович

с.Федоровка, Фёдоровский район, БАССР
Рождение ребёнка
05.06.1954

Сын: Абдрашитов Хамза Закиевич

Отец ребёнка: Абдрашитов Закий Шакирович

с. Федоровка, Федоровский район, БАССР
Рождение ребёнка
07.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдрашитов Закий Шакирович

с.Федоровка, Фёдоровский район, БАССР
Рождение ребёнка
02.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдрашитов Закий Шакирович

с.Федоровка, Фёдоровский район, БАССР
Рождение ребёнка
01.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдрашитов Закий Шакирович

с.Федоровка, Фёдоровский район, БАССР
Смерть
Неизвестно
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