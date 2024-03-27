Абдрашитова Нуржихан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.02.1950
с.Федоровка, Фёдоровский район, БАССР
Рождение ребёнка
25.06.1952
с.Федоровка, Фёдоровский район, БАССР
Рождение ребёнка
05.06.1954
Сын: Абдрашитов Хамза Закиевич
Отец ребёнка: Абдрашитов Закий Шакирович
с. Федоровка, Федоровский район, БАССР
Рождение ребёнка
07.01.1958
с.Федоровка, Фёдоровский район, БАССР
Рождение ребёнка
02.08.1960
с.Федоровка, Фёдоровский район, БАССР
Рождение ребёнка
01.10.1963
с.Федоровка, Фёдоровский район, БАССР
Смерть
Неизвестно