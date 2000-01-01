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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Ефремов Степан Георгиевич
Отец ребёнка: Ефремов Георгий Тимофеев
Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ефремов Георгий Тимофеев
Россия, Северная Осетия-Алания, станица Павлодольская
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Георгиевна
Отец ребёнка: Ефремов Георгий Тимофеев
Смерть
Неизвестно