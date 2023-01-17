Вилявина Татьяна Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения03.01.1830 ст.
Дата смерти18.06.1830 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1830 ст.
Отец: Вилявин Лукьян Осипович
Восприемник: вдова казачка Гликерия Степановна Накрестанова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 103 номер 6
Смерть
18.06.1830 ст.
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 129 номер 18