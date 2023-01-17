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Вилявина Татьяна Лукьяновна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

03.01.1830 ст.

Дата смерти

18.06.1830 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1806 г.р.

Мать

Вычислено 1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1830 ст.

Отец: Вилявин Лукьян Осипович

Мать: Вилявина Ксения Андреевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: вдова казачка Гликерия Степановна Накрестанова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 103 номер 6
Смерть
18.06.1830 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 129 номер 18
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