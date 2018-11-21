Грек Григорий Сергеевич
Место рожденияНиколаевская обл., Н.-Одесский р-н, с. Н.-Одесса
Дата рождения1916
Дата смерти16.03.1943
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Грек Сергей Павлович
Мать: не указана
Николаевская обл., Н.-Одесский р-н, с. Н.-Одесса
Рождение ребёнка
01.01.1941
Мать ребёнка: Фикс Юлия Петровна
Военная служба
С 1941 по 1943
Донесение о безвозвратных потерях Дата призыва: Ново-Одесский РВК, Украинская ССР, Николаевская обл., Ново-Одесский р-н Воинское звание: гв. красноармеец Последнее место службы: 18 гв. сд Дата выб... Показать все
Смерть
16.03.1943
Калужская обл., Людиновский р-н, д. Печки