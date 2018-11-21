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Грек Григорий Сергеевич

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Место рождения

Николаевская обл., Н.-Одесский р-н, с. Н.-Одесса

Дата рождения

1916

Дата смерти

16.03.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Грек Сергей Павлович

Мать: не указана

Николаевская обл., Н.-Одесский р-н, с. Н.-Одесса
Рождение ребёнка
01.01.1941

Сын: Грек Рудольф Григорьевич

Мать ребёнка: Фикс Юлия Петровна

Военная служба
С 1941 по 1943
Донесение о безвозвратных потерях Дата призыва: Ново-Одесский РВК, Украинская ССР, Николаевская обл., Ново-Одесский р-н Воинское звание: гв. красноармеец Последнее место службы: 18 гв. сд Дата выб... Показать все
Смерть
16.03.1943
Калужская обл., Людиновский р-н, д. Печки
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