Мухаметдинов Ильяс
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухаметдинов Руслан Ильясович
Мать ребёнка: Мухаметдинова Елена Витальевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1999
Сын: Мухаметдинов Роман Ильясович
Мать ребёнка: Мухаметдинова Елена Витальевна
Рождение ребёнка
04.02.2002
Дочь: Мухаметдинова Лидия Ильясовна
Мать ребёнка: Мухаметдинова Елена Витальевна