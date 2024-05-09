Дудочкин Павел Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Дудочкин Павел Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дудочкин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дудочкина Евгения Павловна

Мать ребёнка: Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дудочкина Валентина Павловна

Мать ребёнка: Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дудочкин Виктор Павлович

Мать ребёнка: Просковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дудочкина Галина Павловна

Мать ребёнка: Просковья

Смерть
Неизвестно

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