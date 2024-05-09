Дудочкин Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дудочкин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дудочкина Евгения Павловна
Мать ребёнка: Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дудочкина Валентина Павловна
Мать ребёнка: Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Просковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дудочкина Галина Павловна
Мать ребёнка: Просковья
Смерть
Неизвестно