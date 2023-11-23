Чернышев Валерий Валентинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышев Валерий Валентинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.11.2023

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чернышев Валентин Данилович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
23.11.2023

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