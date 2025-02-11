(Pries) Margaretha P.
женский, родилась 1809, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
умерла 14.11.1871, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Мать(Esau) EvaОколо 1783 г.р.
ОтецPries PeterОколо 1783 г.р.
Супруги
Funk Johann Cornelius E26.10.1813 г.р.
Flaming Andreas16.02.1828 г.р.
Дети
Wiebe (Funk) Magaretha30.09.1836 г.р.
Funk Peter07.01.1838 г.р.Показать еще 6
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Рождение
1809
Отец: Pries Peter
Мать: (Esau) Eva
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Flaming Andreas
Бракосочетание
15.09.1835
Рождение ребёнка
30.09.1836
Дочь: Wiebe (Funk) Magaretha
Отец ребёнка: Funk Johann Cornelius E
Рождение ребёнка
07.01.1838
Сын: Funk Peter
Отец ребёнка: Funk Johann Cornelius E
Рождение ребёнка
27.07.1839
Сын: Funk Cornelius
Отец ребёнка: Funk Johann Cornelius E
Рождение ребёнка
10.10.1841
Дочь: Dyck (Funk) Eva J P
Отец ребёнка: Funk Johann Cornelius E
Рождение ребёнка
03.12.1843
Сын: Funk Jacob J P
Отец ребёнка: Funk Johann Cornelius E
Рождение ребёнка
11.10.1846
Сын: Funk Peter
Отец ребёнка: Funk Johann Cornelius E
Рождение ребёнка
19.07.1849
Отец ребёнка: Funk Johann Cornelius E
Рождение ребёнка
07.08.1852
Дочь: (Funk) Helena
Отец ребёнка: Funk Johann Cornelius E
Смерть
14.11.1871