(Pries) Margaretha P. 1809 — найти родственников по фамилии на Familio

(Pries) Margaretha P.

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1809, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

умерла 14.11.1871, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Мать
(Esau) EvaОколо 1783 г.р.
Отец
Pries PeterОколо 1783 г.р.
Супруги
Funk Johann Cornelius E26.10.1813 г.р.
Flaming Andreas16.02.1828 г.р.
Дети
Wiebe (Funk) Magaretha30.09.1836 г.р.
Funk Peter07.01.1838 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Pries Peter

Мать: (Esau) Eva

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Flaming Andreas

Бракосочетание
15.09.1835

Муж: Funk Johann Cornelius E

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Супруг(-а): Margaretha P. Funk (Pries)

Рождение ребёнка
30.09.1836

Дочь: Wiebe (Funk) Magaretha

Отец ребёнка: Funk Johann Cornelius E

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
07.01.1838

Сын: Funk Peter

Отец ребёнка: Funk Johann Cornelius E

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
27.07.1839

Сын: Funk Cornelius

Отец ребёнка: Funk Johann Cornelius E

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
10.10.1841

Дочь: Dyck (Funk) Eva J P

Отец ребёнка: Funk Johann Cornelius E

Рождение ребёнка
03.12.1843

Сын: Funk Jacob J P

Отец ребёнка: Funk Johann Cornelius E

Рождение ребёнка
11.10.1846

Сын: Funk Peter

Отец ребёнка: Funk Johann Cornelius E

Рождение ребёнка
19.07.1849

Сын: Funk Johann Johann P.

Отец ребёнка: Funk Johann Cornelius E

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
07.08.1852

Дочь: (Funk) Helena

Отец ребёнка: Funk Johann Cornelius E

Смерть
14.11.1871
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

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