Басиев Тасолтан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Басиев Тасолтан

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

23.09.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1947

Отец: Басиев Тазрет

Мать: Басиева Раиса

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.06.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.12.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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