Власов Александр Маркелович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов Александр Маркелович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Власов Маркел (портной) Дмитриевич

Мать: Барабашева Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.09.?

Дочь: Власова Любовь Александровна

Мать ребёнка: Юричева Фаина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Юричева Фаина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юричева Фаина Ивановна

Смерть
Неизвестно

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