Власов Александр Маркелович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.?
Дочь: Власова Любовь Александровна
Мать ребёнка: Юричева Фаина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Юричева Фаина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Юричева Фаина Ивановна
Смерть
Неизвестно