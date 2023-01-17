Куранова (Шапошникова) Александра Константиновна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.07.1906 ст.
Жених: казак Федор Александрович Куранов - 27 лет Невеста: мещанка Александра Константиновна Шапошникова - 22 года Поручители: Астраханский мещанин Михаил Лаврентьевич Воробьев, Красноярские мещане А... Показать все
Рождение ребёнка
22.04.1907 ст.
Сын: Куранов Николай Федорович
Отец ребёнка: Куранов Федор Александрович
Восприемники: Красноярские мещане Иван Мефодиевич Смирнов и девица Татьяна Константиновна Шапошникова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-59 файл 29 номер 52
Рождение ребёнка
14.03.1909 ст.
Дочь: Куранова Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Куранов Федор Александрович
Восприемники: Красноярский казак Матвей Петрович Еримовский и Красноярская мещанка девица Параскева Дмитриевна Иванова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-65 файл 23 номер 48
Рождение ребёнка
18.11.1910 ст.
Отец ребёнка: Куранов Федор Александрович
Восприемники: Красноярские мещане Михаил Андреевич Вакуров и Матрена Дмитриевна Иванова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-69 файл 101 номер 204
Рождение ребёнка
07.04.1918
Отец ребёнка: Куранов Федор Александрович
Восприемники: Красноярский казак Алексей Матвеевич Еримовский и гражданка Параскева Артемьевна Сидорова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-94 файл 96 номер 55
Смерть
Неизвестно