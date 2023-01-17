Куранова (Шапошникова) Александра Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Шапошникова) Александра Константиновна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
14.07.1906 ст.

Муж: Куранов Федор Александрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Федор Александрович Куранов - 27 лет Невеста: мещанка Александра Константиновна Шапошникова - 22 года Поручители: Астраханский мещанин Михаил Лаврентьевич Воробьев, Красноярские мещане А... Показать все
Рождение ребёнка
22.04.1907 ст.

Сын: Куранов Николай Федорович

Отец ребёнка: Куранов Федор Александрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещане Иван Мефодиевич Смирнов и девица Татьяна Константиновна Шапошникова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-59 файл 29 номер 52
Рождение ребёнка
14.03.1909 ст.

Дочь: Куранова Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Куранов Федор Александрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский казак Матвей Петрович Еримовский и Красноярская мещанка девица Параскева Дмитриевна Иванова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-65 файл 23 номер 48
Рождение ребёнка
18.11.1910 ст.

Сын: Куранов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Куранов Федор Александрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещане Михаил Андреевич Вакуров и Матрена Дмитриевна Иванова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-69 файл 101 номер 204
Рождение ребёнка
07.04.1918

Сын: Куранов Михаил Федорович

Отец ребёнка: Куранов Федор Александрович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский казак Алексей Матвеевич Еримовский и гражданка Параскева Артемьевна Сидорова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-94 файл 96 номер 55
Смерть
Неизвестно
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