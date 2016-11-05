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Бороненков Павел Алексеевич
Бороненков Павел Алексеевич
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
05.11.2016
Пол
Мужской
Отец
Бороненков Алексей Александрович
1978 г.р.
Мать
Бороненкова (Семенова) Ольга Владимировна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.2016
Отец:
Бороненков Алексей Александрович
Мать:
Бороненкова Ольга Владимировна
Москва
, город федерального значения Москва
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