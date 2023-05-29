Мальгин Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальгин Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мальгин Александр Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальгин Людвиг Владимирович

Мать ребёнка: Мальгина (Сергеева) Любовь Апполосовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мальгин Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Мальгина (Сергеева) Любовь Апполосовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мальгина (Сергеева) Любовь Апполосовна

Смерть
Неизвестно

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