Мальгин Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мальгин Александр Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальгин Людвиг Владимирович
Мать ребёнка: Мальгина (Сергеева) Любовь Апполосовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мальгин Игорь Владимирович
Мать ребёнка: Мальгина (Сергеева) Любовь Апполосовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно