Егоров Николай Матвеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Николай Матвеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Егоров Матвей Сафронов

Мать: Егорова София Дементьева

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Егорова Ксения Николаева

Мать ребёнка: Егорова Екатерина Егорова

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Егорова Феодосия Николаева

Мать ребёнка: Егорова Екатерина Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Екатерина Егорова

Смерть
Неизвестно
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