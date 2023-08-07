Егоров Николай Матвеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Егоров Матвей Сафронов
Мать: Егорова София Дементьева
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Егорова Ксения Николаева
Мать ребёнка: Егорова Екатерина Егорова
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Егорова Феодосия Николаева
Мать ребёнка: Егорова Екатерина Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно