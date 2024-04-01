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Кормишенков Прохор Васильевич

Место рождения

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кормишенков Василий

Мать: не указана

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Рождение ребёнка
1886 ст.

Дочь: Кормишенкова Анна Прохоровна

Мать ребёнка: Судакова Евдокия Осиповна

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Судакова Евдокия Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кормишенков Филипп Прохоров

Мать ребёнка: Судакова Евдокия Осиповна

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кормишенков Иван Пррохоров

Мать ребёнка: Судакова Евдокия Осиповна

Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Смерть
Неизвестно
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