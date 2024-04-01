Кормишенков Прохор Васильевич
Место рожденияСамарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: Кормишенков Василий
Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Рождение ребёнка
1886 ст.
Дочь: Кормишенкова Анна Прохоровна
Мать ребёнка: Судакова Евдокия Осиповна
Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кормишенков Филипп Прохоров
Мать ребёнка: Судакова Евдокия Осиповна
Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кормишенков Иван Пррохоров
Мать ребёнка: Судакова Евдокия Осиповна
Самарская Губерния Ставропольский уезд село Сухие Аврали
Смерть
Неизвестно