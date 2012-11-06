Искаков Алексей Фаритович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИскаков Алексей Фаритович

Искаков Алексей Фаритович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1989

Пол

Мужской

Отец

55 г.р.

Мать

1954 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1989

Отец: Искаков Фарит Ильязович

Мать: Ковалева Татяна Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close