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Искаков Алексей Фаритович
Искаков Алексей Фаритович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.07.1989
Пол
Мужской
Отец
Искаков Фарит Ильязович
55 г.р.
Мать
Ковалева Татяна Васильевна
1954 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1989
Отец:
Искаков Фарит Ильязович
Мать:
Ковалева Татяна Васильевна
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