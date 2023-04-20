Тимиргалиева Хакима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимиргалиева Хакима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 19.02.1987

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шакрислам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимиргалиев Федор Ушиярович

Отец ребёнка: Тимиргалиев Ушияр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сатлуганова Нажия Ушияровна

Отец ребёнка: Тимиргалиев Ушияр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исламова Нюра

Отец ребёнка: Тимиргалиев Ушияр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимиргалиев Шарияздан

Отец ребёнка: Тимиргалиев Ушияр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ушияров Мингарип

Отец ребёнка: Тимиргалиев Ушияр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шайсламова Фания Ушияровна

Отец ребёнка: Тимиргалиев Ушияр

Смерть
Около 19.02.1987
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