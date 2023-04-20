Тимиргалиева Хакима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 19.02.1987
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шакрислам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимиргалиев Федор Ушиярович
Отец ребёнка: Тимиргалиев Ушияр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сатлуганова Нажия Ушияровна
Отец ребёнка: Тимиргалиев Ушияр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исламова Нюра
Отец ребёнка: Тимиргалиев Ушияр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тимиргалиев Ушияр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ушияров Мингарип
Отец ребёнка: Тимиргалиев Ушияр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шайсламова Фания Ушияровна
Отец ребёнка: Тимиргалиев Ушияр
Смерть
Около 19.02.1987