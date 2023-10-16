Вьялкина Агафья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вьялкина Агафья Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1911

Сын: Вьялкин Иван Петрович

Отец ребёнка: Вьялкин Петр Федорович

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.04.1932

Дочь: Антонида Петровна

Отец ребёнка: Вьялкин Петр Федорович

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.05.1934

Дочь: Лида Петровна

Отец ребёнка: Вьялкин Петр Федорович

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вьялкин Петр Федорович

Смерть
Неизвестно
Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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