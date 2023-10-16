Вьялкина Агафья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.12.1911
Отец ребёнка: Вьялкин Петр Федорович
Рождение ребёнка
29.04.1932
Дочь: Антонида Петровна
Отец ребёнка: Вьялкин Петр Федорович
Рождение ребёнка
06.05.1934
Дочь: Лида Петровна
Отец ребёнка: Вьялкин Петр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно