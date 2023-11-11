Прядько (Коротеева) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прядько (Коротеева) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1950

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1950

Отец: Коротеев (Koroteyev) Петр Иванович (Petr Ivanovich)

Мать: Коротеева (Емельянова) Анфиза (Феоктиста)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прядько Юрий

Работа или профессия
Неизвестно
учитель ин.яз.
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1974

Сын: Прядько Юрий

Отец ребёнка: Прядько Юрий

Рождение ребёнка
01.04.1978

Сын: Прядько Александр

Отец ребёнка: Прядько Юрий

Рождение ребёнка
17.05.1981

Дочь: (Прядько) Валентина

Отец ребёнка: Прядько Юрий

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