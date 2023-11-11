Прядько (Коротеева) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прядько Юрий
Работа или профессия
Неизвестно
учитель ин.яз.
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1974
Сын: Прядько Юрий
Отец ребёнка: Прядько Юрий
Рождение ребёнка
01.04.1978
Сын: Прядько Александр
Отец ребёнка: Прядько Юрий
Рождение ребёнка
17.05.1981
Дочь: (Прядько) Валентина
Отец ребёнка: Прядько Юрий