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Шерстнев Иван Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Шерстнев Сергей Иоанович

Мать: Шерстнева Анна Исаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шерстнева (Афонина) Ольга Захаровна

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Шерстнев Василий Иванович

Мать ребёнка: Шерстнева (Афонина) Ольга Захаровна

Губаревка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Переехал на Украину.
Рождение ребёнка
Около 1914

Дочь: (Шерстнева) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Шерстнева (Афонина) Ольга Захаровна

Губаревка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Шерстнев Иван Иванович

Мать ребёнка: Шерстнева (Афонина) Ольга Захаровна

Губаревка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Шерстнев Евгений Иванович

Мать ребёнка: Шерстнева (Афонина) Ольга Захаровна

Губаревка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Шерстнева Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Шерстнева (Афонина) Ольга Захаровна

Губаревка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.03.1923

Сын: Шерстнев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Шерстнева (Афонина) Ольга Захаровна

Губаревка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Шерстнев Николай Иванович

Мать ребёнка: Шерстнева (Афонина) Ольга Захаровна

Губаревка, Плавский муниципальный район, Тульская область
Переехал в Щёкино.
Смерть
Неизвестно

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