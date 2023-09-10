Шерстнев Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Шерстнев Сергей Иоанович
Мать: Шерстнева Анна Исаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Шерстнев Василий Иванович
Мать ребёнка: Шерстнева (Афонина) Ольга Захаровна
Переехал на Украину.
Рождение ребёнка
Около 1914
Дочь: (Шерстнева) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Шерстнева (Афонина) Ольга Захаровна
Рождение ребёнка
Около 1916
Мать ребёнка: Шерстнева (Афонина) Ольга Захаровна
Рождение ребёнка
Около 1918
Сын: Шерстнев Евгений Иванович
Мать ребёнка: Шерстнева (Афонина) Ольга Захаровна
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Шерстнева Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Шерстнева (Афонина) Ольга Захаровна
Рождение ребёнка
29.03.1923
Сын: Шерстнев Алексей Иванович
Мать ребёнка: Шерстнева (Афонина) Ольга Захаровна
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Шерстнев Николай Иванович
Мать ребёнка: Шерстнева (Афонина) Ольга Захаровна
Переехал в Щёкино.
Смерть
Неизвестно