Федор Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1694
Дата смертиМежду 1746 и 1755
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1710 и 1719
Жена: Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
Между 1717 и 1723
Сын: Иван Федорович
Мать ребёнка: Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
Между 1723 и 1736
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
Между 1729 и 1732
Сын: Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Ульяна Петровна
Смерть
Между 1746 и 1755