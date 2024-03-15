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Федор Гаврилович

Место рождения

Микляево, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Около 1694

Дата смерти

Между 1746 и 1755

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1691 и 1694 г.р.

Дети

Между 1717 и 1723 г.р.
Между 1723 и 1736 г.р.
Между 1729 и 1732 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1694

Отец: не указан

Мать: не указана

Микляево, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1710 и 1719

Жена: Ульяна Петровна

Микляево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1717 и 1723

Сын: Иван Федорович

Мать ребёнка: Ульяна Петровна

Микляево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1723 и 1736

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Ульяна Петровна

Микляево, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1729 и 1732

Сын: Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Ульяна Петровна

Микляево, Шуйский район, Северный край
Смерть
Между 1746 и 1755
Микляево, Шуйский район, Северный край

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