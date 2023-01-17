Старовойтов Виктор Васильевич
Место рождения
Дата рождения26.01.1952
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1952
Отец: Старовойтов Василий Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности