Старовойтов Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старовойтов Виктор Васильевич

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Место рождения

Тавда, Тавдинский, Свердловская область

Дата рождения

26.01.1952

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1952

Отец: Старовойтов Василий Петрович

Мать: не указана

Тавда, Тавдинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.12.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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