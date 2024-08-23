Комасов Афанасий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Комасов Дмитрий Осипович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комасов Никифор Дмитриевич
Мать ребёнка: Комасова Марфа Георгиевна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Комасов Моисей Дмитриевич
Мать ребёнка: Комасова Марфа Георгиевна
Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно