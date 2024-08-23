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Комасов Афанасий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Комасов Дмитрий Осипович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комасова Марфа Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комасов Никифор Дмитриевич

Мать ребёнка: Комасова Марфа Георгиевна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Комасов Моисей Дмитриевич

Мать ребёнка: Комасова Марфа Георгиевна

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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