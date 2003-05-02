Лазаренко Маргарита Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.07.1915
Дата смерти02.05.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1915
Рождение ребёнка
18.11.1940
Дочь: Зацепина (Борисова) Людмила Борисовна
Отец ребёнка: Борисов Иван Александрович
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1944
Рождение ребёнка
12.12.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борисов Иван Александрович
Смерть
02.05.2003