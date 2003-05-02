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Лазаренко Маргарита Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1915

Дата смерти

02.05.2003

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1915

Отец: Лазаренко Сергей Тимофеевич

Мать: Лазаренко (Редкина) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
18.11.1940

Дочь: Зацепина (Борисова) Людмила Борисовна

Отец ребёнка: Борисов Иван Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1944

Муж: Борисов Иван Александрович

Рождение ребёнка
12.12.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисов Иван Александрович

Смерть
02.05.2003

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