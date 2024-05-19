Замиралова (Федоровна) Светлана Николаевна 23.03.1990 — найти родственников по фамилии на Familio
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Замиралова (Федоровна) Светлана Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1990

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1990

Отец: Федоров Николай

Мать: Федоровна Светлана

Рождение ребёнка
05.07.2007

Дочь: Замиралова Анастасия Денисовна

Отец ребёнка: Замиралов Денис Александрович

Рождение ребёнка
17.10.2018

Сын: Замиралов Дмитрий Денисович

Отец ребёнка: Замиралов Денис Александрович

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