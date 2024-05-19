Замиралова (Федоровна) Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1990
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1990
Отец: Федоров Николай
Мать: Федоровна Светлана
Рождение ребёнка
05.07.2007
Дочь: Замиралова Анастасия Денисовна
Отец ребёнка: Замиралов Денис Александрович
Рождение ребёнка
17.10.2018
Сын: Замиралов Дмитрий Денисович
Отец ребёнка: Замиралов Денис Александрович