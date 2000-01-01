Гаврикова Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1916
Отец: Гавриков Самуил
Мать: Гаврикова Наталья
Рождение ребёнка
31.08.1937
Сын: Гавриков Василий
Отец ребёнка: Гавриков Григорий
Рождение ребёнка
15.11.1939
Дочь: Фокина Анастасия
Отец ребёнка: Гавриков Григорий
Рождение ребёнка
05.01.1942
Рождение ребёнка
01.12.1946
Рождение ребёнка
23.08.1949
Рождение ребёнка
27.07.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриков Григорий
Смерть
Неизвестно