Дорохова (Винокурова) Александра Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1945
Дата смерти01.09.?
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1945
Отец: Орешин Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дорохов Валентин Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дорохов Валентин Васильевич
Смерть
01.09.?
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область