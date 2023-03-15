Дорохова (Винокурова) Александра Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохова (Винокурова) Александра Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1945

Дата смерти

01.09.?

Пол

Женский

Отец

Мать

1922 г.р.

Муж

1941 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1945

Отец: Орешин Егор

Мать: (Винокурова) Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорохов Валентин Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дорохов Валентин Васильевич

Рождение ребёнка
23.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дорохов Валентин Васильевич

Смерть
01.09.?
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область

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