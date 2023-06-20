Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Nastasia
Nastasia
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1857
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Wladimir
1835 г.р.
Мать
Feodosia Mikhailova
1835 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец:
Wladimir
Мать:
Feodosia Mikhailova
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия