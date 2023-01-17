Кадочникова (Сусева) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.11.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1972
Отец: Сусев Иван
Бракосочетание
03.08.1994
Плотава, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.03.1995
Дочь: Кадочникова Мария Васильевна
Отец ребёнка: Кадочников Василий Анатольевич
Рождение ребёнка
12.03.1995
Дочь: Иванкова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Кадочников Василий Анатольевич
Ноябрьск, город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ