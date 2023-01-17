Кадочникова (Сусева) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадочникова (Сусева) Ольга Ивановна

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Место рождения

Верх-Чуманка, Баевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

24.11.1972

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1972

Отец: Сусев Иван

Мать: Ильиных Мария Александровна

Верх-Чуманка, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
03.08.1994

Муж: Кадочников Василий Анатольевич

Плотава, Баевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
12.03.1995

Дочь: Кадочникова Мария Васильевна

Отец ребёнка: Кадочников Василий Анатольевич

Рождение ребёнка
12.03.1995

Дочь: Иванкова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Кадочников Василий Анатольевич

Ноябрьск, город Ноябрьск, Ямало-Ненецкий автономный округ
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