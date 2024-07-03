Мачехина (Щеклеина) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мачехина (Щеклеина) Вера Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1918

Дата смерти

25.01.1985

Пол

Женский

Отец

Мать

1894 г.р.

Муж

1914 г.р.
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Дети

1937 г.р.
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1918

Отец: Щеклеин Николай

Мать: Щеклеина Анна Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мачехин Петр Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.05.1937

Дочь: Коврова Лидия Петровна

Отец ребёнка: Мачехин Петр Лаврентьевич

Рождение ребёнка
01.01.1939

Дочь: Мищук Ираида Петровна

Отец ребёнка: Мачехин Петр Лаврентьевич

Мари-Турек, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
18.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.01.1985
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

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