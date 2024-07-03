Мачехина (Щеклеина) Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1918
Дата смерти25.01.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1918
Отец: Щеклеин Николай
Мать: Щеклеина Анна Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.05.1937
Дочь: Коврова Лидия Петровна
Отец ребёнка: Мачехин Петр Лаврентьевич
Рождение ребёнка
01.01.1939
Дочь: Мищук Ираида Петровна
Отец ребёнка: Мачехин Петр Лаврентьевич
Мари-Турек, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
18.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.01.1985
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область