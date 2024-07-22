Зеленцова (Горчакова) Татьяна Иннокентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1897
Дата смерти13.06.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.05.1917
Сын: Зеленцов Валентин Васильевич
Отец ребёнка: Зеленцов Василий Иванович
Воткинск
Смерть
13.06.1977
Воткинск
Похороны
Неизвестно
Воткинск