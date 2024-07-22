Зеленцова (Горчакова) Татьяна Иннокентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зеленцова (Горчакова) Татьяна Иннокентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1897

Дата смерти

13.06.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

1917 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.05.1917

Сын: Зеленцов Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Зеленцов Василий Иванович

Воткинск
Смерть
13.06.1977
Воткинск
Похороны
Неизвестно
Воткинск

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