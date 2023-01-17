Беленогов Юрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беленогов Юрий Сергеевич

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Место рождения

Селищи, Каримовская волость, Костромской уезд

Дата рождения

10.06.1923

Дата смерти

02.09.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
10.06.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Селищи, Каримовская волость, Костромской уезд
Место жительства
С 1923
Селищи, Каримовская волость, Костромской уезд
Смерть
02.09.1943
Большая Нежода, Глинковский муниципальный район, Смоленская область
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