Беленогов Юрий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения10.06.1923
Дата смерти02.09.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1923
Смерть
02.09.1943
Большая Нежода, Глинковский муниципальный район, Смоленская область