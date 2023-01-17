Волков Александр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волков Александр Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1959

Сын: Волков Геннадий Александрович

Мать ребёнка: Красникова Зинаида Федоровна

Курганинск, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красникова Зинаида Федоровна

Смерть
2011
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