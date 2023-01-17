Волков Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1959
Сын: Волков Геннадий Александрович
Мать ребёнка: Красникова Зинаида Федоровна
Курганинск, Курганинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2011