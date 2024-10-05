Заичкина Марфа Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заичкина Марфа Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1953

Пол

Женский

Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Войченкова (Заичкина) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Заичкин Алексей Федорович

Ильинов, Мартыновский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заичкин Алексей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заичкина Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: (Заичкина) Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Заичкин Алексей Федорович

Ильинов, Мартыновский муниципальный район, Ростовская область
ГАРО Ф.803 оп.2 д.2397
Рождение ребёнка
1898

Сын: Заичкин Евгений Алексеевич

Отец ребёнка: Заичкин Алексей Федорович

Ильинов, Мартыновский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Заичкин Игнат Алексеевич

Отец ребёнка: Заичкин Алексей Федорович

Рубашкин, Мартыновский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
11.05.1911

Дочь: Ревина (Заичкина) Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Заичкин Алексей Федорович

Ильинов, Мартыновский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Около 1953
Романовская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область

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