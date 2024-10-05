Заичкина Марфа Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Войченкова (Заичкина) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Заичкин Алексей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заичкина Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: (Заичкина) Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Заичкин Алексей Федорович
ГАРО Ф.803 оп.2 д.2397
Рождение ребёнка
1898
Сын: Заичкин Евгений Алексеевич
Отец ребёнка: Заичкин Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Заичкин Алексей Федорович
Рубашкин, Мартыновский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
11.05.1911
Дочь: Ревина (Заичкина) Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Заичкин Алексей Федорович
Смерть
Около 1953
Романовская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область