Кузьма Андреев 1820 — найти родственников по фамилии на Familio

Кузьма Андреев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1820, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер Неизвестно

Отец
Андрей Алексеев1791 г.р.
Мать
Федора Максимова1793 г.р.
Супруги
Агафья Егорова1822 г.р.
Дети
Савватий Кузьмин1848 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Андрей Алексеев

Мать: Федора Максимова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Егорова

Рождение ребёнка
1848

Сын: Савватий Кузьмин

Мать ребёнка: Агафья Егорова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

31

Место жительства
1851
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

31

Смерть
Неизвестно

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