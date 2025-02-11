Кузьма Андреев
мужской, родился 1820, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер Неизвестно
ОтецАндрей Алексеев1791 г.р.
МатьФедора Максимова1793 г.р.
Супруги
Агафья Егорова1822 г.р.
Дети
Савватий Кузьмин1848 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Андрей Алексеев
Мать: Федора Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Егорова
Рождение ребёнка
1848
Сын: Савватий Кузьмин
Мать ребёнка: Агафья Егорова
Место жительства
1850
Место жительства
1851
Место жительства
1851
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно