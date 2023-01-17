Сизова Агафья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сизова Агафья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1691

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1691

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1708

Дочь: Устинья Васильева

Отец ребёнка: Сизов Василий Савельев

Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Сазонов Нефёд Васильев

Отец ребёнка: Сизов Василий Савельев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Сазонов Елисей Васильев

Отец ребёнка: Сизов Василий Савельев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Сазонов Василий Васильев

Отец ребёнка: Сизов Василий Савельев

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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