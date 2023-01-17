Сизова Агафья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1691
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1691
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1708
Дочь: Устинья Васильева
Отец ребёнка: Сизов Василий Савельев
Рождение ребёнка
Около 1715
Отец ребёнка: Сизов Василий Савельев
Рождение ребёнка
Около 1717
Отец ребёнка: Сизов Василий Савельев
Рождение ребёнка
Около 1719
Отец ребёнка: Сизов Василий Савельев