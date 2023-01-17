Лугинин Владимир Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лугинин Владимир Фёдорович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.06.1834

Дата смерти

26.10.1911

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1834
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1860
Ветлужский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1861 по 1863
г. Гейдельберг, Германия
Место жительства
С 1863 по 1865
г. Цюрих, Швейцария
Место жительства
С 1865 по 1867
г. Париж, Франция
Место жительства
С 1867 по 1869
Ветлужский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1874 по 1881
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1882 по 1888
г. Париж, Франция
Место жительства
С 1889 по 1907
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1907 по 1911
г. Париж, Франция
Смерть
26.10.1911
г. Париж, Франция
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