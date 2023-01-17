Лугинин Владимир Фёдорович
Место рождения
Дата рождения01.06.1834
Дата смерти26.10.1911
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1834
Место жительства
По 1860
Ветлужский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1861 по 1863
г. Гейдельберг, Германия
Место жительства
С 1863 по 1865
г. Цюрих, Швейцария
Место жительства
С 1865 по 1867
г. Париж, Франция
Место жительства
С 1867 по 1869
Ветлужский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1874 по 1881
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1882 по 1888
г. Париж, Франция
Место жительства
С 1889 по 1907
Место жительства
С 1907 по 1911
г. Париж, Франция
Смерть
26.10.1911
г. Париж, Франция