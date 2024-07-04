Петрокас Яков (Jacobum) Михайлович
Место рождения
Дата рождения23.07.1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1780
Отец: Petrokas Mykolas
https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267879848 Daugailių RKB gimimo metrikų knyga (1760-1785 m.) ir santuokos metrikų knyga (1765-1780 m.) Chronological Range 1760-01-01 - 1785-12-31 Страница 79 фай... Показать все
Смерть
Неизвестно