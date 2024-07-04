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Петрокас Яков (Jacobum) Михайлович

Место рождения

Пабярже, Utenos rajono savivaldybė, Utenos apskritis

Дата рождения

23.07.1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1755 г.р.

Мать

Вычислено 1755 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1780

Отец: Petrokas Mykolas

Мать: Petrokienė (Žalnieriūtė) Ona

Пабярже, Utenos rajono savivaldybė, Utenos apskritis
https://eais.archyvai.lt/repo-ext/view/267879848 Daugailių RKB gimimo metrikų knyga (1760-1785 m.) ir santuokos metrikų knyga (1765-1780 m.) Chronological Range 1760-01-01 - 1785-12-31 Страница 79 фай... Показать все
Смерть
Неизвестно

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