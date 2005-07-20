Крайнов Степан Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрайнов Степан Матвеевич

Крайнов Степан Матвеевич

avatar

Место рождения

Базарные Матаки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.11.1920

Дата смерти

20.07.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Базарные Матаки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1923 по 1941
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
По 1949
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
20.07.2005
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close