Крайнов Степан Матвеевич
Место рождения
Дата рождения14.11.1920
Дата смерти20.07.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1923 по 1941
Место жительства
По 1949
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
20.07.2005